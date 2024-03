Manicoré e Santo Antônio do Içá ganharão novas unidades do Ifam

Manicoré e Santo Antônio do Içá foram contemplados pelo governo federal e terão novas unidades do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam). A instalação faz parte do novo plano de expansão.





Juntos, esses municípios somam mais de 82 mil habitantes. As novas unidades serão as primeiras a serem construídas nas localidades. Elas se integram à rede federal que, no estado, conta com 18 IFs, quatro deles em atividade em Manaus.

Outros campi estão distribuídos nas cidades de Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior.

Os cursos oferecidos nas unidades são gratuitos. Os institutos têm como obrigatoriedade legal garantir um mínimo de 50% de suas vagas para a oferta de cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada — ou seja, junto ao ensino médio.

O governo federal construirá 100 novos campi em todas as 27 unidades da Federação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou o anúncio em evento nesta terça-feira, 12 de março, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).