Procon Manaus aponta diferença de até R$ 42,91 no preço da cesta básica

Com o objetivo de proteger os direitos dos consumidores, promover a transparência nas relações de consumo e incentivar a livre concorrência, a Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realizou, nos dias 5 e 6/5, a pesquisa mensal de preços da cesta básica.





O levantamento foi realizado em 10 estabelecimentos e avaliou 36 itens distribuídos em 16 categorias, com base na metodologia do Departamento Intersindical de estatística e estudos socioeconômicos – Dieese e no Decreto Federal nº 11.936/2024, que regulamenta a composição da cesta básica de alimentos no Brasil.

Durante a pesquisa, foi identificado que o preço médio da cesta básica em maio foi de R$ 280,46. A maior diferença observada entre os estabelecimentos foi de R$ 42,91, com o supermercado Vitória oferecendo a cesta mais barata (R$ 262,42) e o Carrefour, a mais cara (R$ 305,33).

“A pesquisa mensal do Procon Manaus tem como objetivo fornecer dados atualizados e confiáveis para que os consumidores possam comparar preços, planejar melhor suas compras e garantir mais economia. Os valores refletem os preços praticados nos dias da pesquisa e podem variar conforme promoções ou disponibilidade dos produtos nos estabelecimentos”, declarou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Entre os produtos com maior aumento de preço, destacam-se a batata escovada, com variação de até 125,31% (entre R$ 3,99 e R$ 8,99), o açúcar cristal, que passou de R$ 4,59 para R$ 4,89 (aumento de 6,54%), e o leite em pó integral, que subiu de R$ 18,99 para R$ 19,79 (alta de 4,21%). Já entre os itens que apresentaram maior redução, a farinha d’água teve uma queda expressiva de 46,31% no preço, passando de R$ 7,99 para R$ 4,29.