Produtores de látex de Itacoatiara recebem 40 kits seringueiros

Visando incentivar o aumento da produção de borracha natural no Amazonas e facilitar a extração de látex, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), entregou, na sexta-feira (06/08), 40 kits seringueiro para a Associação dos Produtores, Criadores e Extrativistas do Amazonas (Aprocria), com sede no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

O repasse ocorreu na sede da Sepror e contou com a presença do secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior; do chefe de departamento de Políticas Agrícolas, Pecuária e Florestal Sustentável da Sepror, Eduardo Rizzo; do gerente de Apoio à Produção Florestal Não Madeireira do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável (Idam), Luiz Rocha; e do presidente da Aprocria, Adolfo Marques.

Eduardo Rizzo aponta que as entregas visam a retomada das atividades produtivas do estado, entregando os kits, por meio do edital de chamamento público para as associações que participaram da seleção e estão aptas para receber.

“Em parceria com o Idam, identificamos a necessidade de fomentar a cadeia produtiva da borracha e da retomada dos trabalhos dos seringueiros. Eles precisam de material para ir a campo, para facilitar o trabalho e beneficiar o produto”, ressalta Rizzo.

Além dos 40 kits da Aprocria, já foram entregues 50 kits seringueiro para a Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc) e mais 50 kits para a Associação de Moradores Extrativistas da Comunidade de São Raimundo (Amexsara). Ao todo, serão entregues 290 kits para seis Organizações da Sociedade Civil (OSCs) dos municípios de Lábrea, Manicoré, Canutama, Carauari e Itacoatiara.

Segundo Adolfo Marques, os kits vão agilizar o processo da extração do látex e diminuir o trabalho do seringueiro no campo.

“Com a bica, facilita a retirada do látex, e a gente não precisa ter todo aquele trabalho de como era antigamente. Estamos aumentando a produção, e a previsão para este ano é de 20 toneladas extraídas. Também estamos indo, junto com o Idam, aos municípios de Urucará, Urucurituba, Maués, Nova Olinda do Norte e Autazes e Itacoatiara, buscando cadastrar novos associados para que recebam junto à Associação o incentivo do Governo”, informou o presidente da Aprocria.

Novo edital – De acordo com Eduardo Rizzo, a previsão é que seja lançado, no final deste mês de agosto, um novo edital de chamamento público para a entrega de mais 310 kits seringueiros no Amazonas.

Cada kit seringueiro é composto de 400 canecas de 600ml, 400 bicas, uma bombona 10 litros, uma lanterna de cabeça, duas lâminas de sangria amazônica e um facão.