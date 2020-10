Professores são homenageados com Medalha do Mérito Educacional

Finalizando o mês em que é celebrado o Dia dos Professores, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou nesta quinta-feira (29) Sessão Especial de homenagem e outorga da Medalha do Mérito Legislativo Educacional Professora Ignês de Vasconcelos Dias, a 34 profissionais da educação que contribuíram de maneira relevante para a área.

A homenagem foi realizada no Plenário Ruy Araújo, às 11h, e aconteceu de maneira híbrida, com alguns deputados e homenageados presentes e outros participando via internet, em razão das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus.

A deputada Alessandra Campêlo (MDB), 1ª vice-presidente da Casa, presidiu os trabalhos e, em nome do Parlamento, parabenizou todos os professores, em especial os homenageados nesta data e ressaltou a importância e dedicação dos professores nesse ano tão atípico, onde as escolas foram fechadas por causa da pandemia e os professores se superaram buscando meios alternativos, dando aulas via internet, atendendo os alunos a qualquer hora do dia, sem medir esforços para levar o conhecimento aos seus alunos.

“Nós, deputados, entendemos que a educação é um direito social, e que através dela é possível mudar a sociedade, favorecendo o processo de diminuição das diferenças entre os grupos sociais e indivíduos”, declarou, destacando que, por esse entendimento, a Medalha do Mérito Legislativo Educacional “é uma das homenagens mais importantes desta Casa”.

Idealizadora da homenagem, ainda no seu primeiro mandato como deputada estadual, a Professora Therezinha Ruiz (PSDB), explicou que objetivo é reconhecer os profissionais de educação que se destacam por seus méritos nessa atividade, com práticas pedagógicas inovadoras que contribuem para a melhoria efetiva do ensino, seja na rede pública ou privada.

“Ser educador é muito mais que uma profissão, é, na verdade, uma missão, uma vocação”, declarou a parlamentar, afirmando que ser professor vai além de ensinar as primeiras palavras ou as mais complexas matérias. O professor é o profissional que ensina a “ver o mundo, a pensar e ser crítico do que acontece ao redor”.

Ruiz lembrou dos projetos aprovados pela Aleam que visam melhorar a educação no Estado, e destacou que neste ano apenas em emendas impositivas os parlamentares destinaram R$ 45 milhões para investimentos em todos os 62 municípios amazonenses.

A vocação dos profissionais da educação também foi destaca pela Professora Nelly Falcão, vice presidente do Fórum de Educação do Amazonas, parceiro na homenagem. “É importante semearmos essa vocação, especialmente nesse ano de 2020, onde não sabíamos se no dia seguinte estaríamos na sala de aula”, disse, lembrando a insegurança no período de suspensão das aulas presenciais em todas as escolas, e destacando que “os professores se reinventaram, de maneira criativa e comprometida para fazer a educação chegar aos seus alunos”.

Homenageada, Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt, titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), falou em nome de todos os professores agraciados com a comenda. Kátia Helena agradeceu a homenagem e s destacou que a educação deve ser vista como “a mais importante e necessária política pública”.

Origem

A Medalha do Mérito Educacional foi instituída pela Resolução Legislativa nº 459/2009, de autoria da deputada Therezinha Ruiz, atualmente também presidente da Comissão de Educação da Aleam. A homenagem leva o nome da professora Ignês de Vasconcelos Dias, nascida no ano de 1921, no município de Itacoatiara (distante 176 km) , que se tornou referência como educadora no Amazonas, tendo dedicado sua vida ao magistério, até chegar ao cargo de secretária de Estado da Educação.

Cada parlamentar indica um profissional para receber a comenda, totalizando 24 indicados. O Fórum de Educação do Amazonas indica outros 10 profissionais de destaque.

Homenageados

David Wanderson Miranda Martins – Abdala Fraxe (Podemos)

Lucia Cristina Cortez de Barros Santos – Adjuto Afonso (PDT)

Rubens Paiva Assayag – Alessandra Campêlo (MDB)

Paulo Itaciomar Teles Bastos – Álvaro Campelo (Progressistas)

Marilene Lopes Bezerra – Augusto Ferraz (Democratas)

Galileu Jassé Jezine – Belarmino Lins (Progressistas)

Raimundo Fredson Marciel Hermida – Cabo Maciel (PL)

Zélia Maria Marinho – Carlinhos Bessa (PV)

Rogério Coelho Lopes – Deputado Delegado Péricles (PSL)

Therezinha de Jesus Pinto Fraxe – Dermilson Chagas (Podemos)

Francisca Danielly Melo da Silva – Dr. Gomes (PSC)

Marilza Ramos de Lima – Dra. Mayara Pinheiro Reis (Progressistas)

Aldenilse Araújo da Silva – Fausto Junior (PV)

Liene Costa – Felipe Souza (Patriota)

Letícia Goulart – Joana Darc Protetora (PL)

Vitória Régia Sena Dias – João Luiz (Republicanos)

Ana Rita Fadel Arruda – Josué Neto (PRTB)

Regeane Chaves Benevides dos Santos – Ricardo Nicolau (PSD)

Marilene Andrade Maciel – Roberto Cidade (PV)

José Aldemir de Oliveira (in memoriam) – Saullo Vianna (PTB)

Kátia de Araújo Lima Vallina – Serafim Corrêa (PSB)

Vânia Ferreira Pereira – Sinésio Campos (PT)

Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt – Therezinha Ruiz (PSDB)

Renata Cristina Seabra Moraes – Wilker Barreto (Podemos)

Fórum de Educação do Amazonas

Raimunda Margarida Nelson de Oliveira Conceição

Cel. Robson dos Santos Silva

Jonailson Jordão Xisto

Adriana Ribeiro da Silva Alves

Wilmara Cruz Messa Monteiro

Galileu da Silva Pires

Wildes Fernandes da Silva Filho

Paulo Henrique do Couto

Clélia Maia Ferreira

Euzeni Araújo Trajano