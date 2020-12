Profissionais de Enfermagem são homenageados com a Ordem do Mérito Legislativo

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe um desafio para profissionais de enfermagem. Pensando em toda dedicação e empenho desses trabalhadores, o deputado Roberto Cidade (PV), decidiu homenageá-los, por meio do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Cofen-AM).

“É uma homenagem mais do que justa. São mais de 50 mil enfermeiros no Amazonas, que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, que chegou de surpresa, e os profissionais de saúde colocaram suas vidas e de suas famílias em risco para salvar vidas de pessoas até desconhecidas, mas por amor à profissão”, destacou Cidade.

A medalha da Ordem do Mérito Legislativo, entregue na manhã desta quinta-feira, 10, pela Assembleia Legislativa do Amazonas foi recebida pelo Presidente do Cofen -Am, enfermeiro Sandro André da Silva Pinto.

“Estar recebendo essa homenagem é o símbolo de reconhecimento pela luta, pela coragem dos profissionais. Muitos sucumbiram durante a pandemia. Foi um desafio imenso e nós nos colocamos como Conselho de Enfermagem à disposição do Poder Legislativo para que a gente continue fazendo o melhor pela sociedade do estado do Amazonas”, pontuou.

Roberto Cidade lembrou que com a pandemia os profissionais precisaram se adaptar em pouco tempo para atender os pacientes,que chegavam aos hospitais muitas vezes com um quadro de difícil análise.

“O desafio foi muito grande e continua sendo, uma vez que a doença continua tendo suas mutações. Não temos ainda a vacina, mas em breve ela chegará ao nosso país e nosso estado. No entanto, os profissionais de enfermagem não se esquivaram e deram o seu melhor para salvar vidas”, pontuou.