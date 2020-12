Prefeitura de Rio Preto paga mais de R$ 800 mil de 13º aos servidores

Aproximadamente 1.050 servidores municipais de Rio Preto da Eva foram beneficiados nesta quinta feira (10), com o pagamento do 13º salário de 2020. Os valores pagos somam mais de R$ 826 mil.

Com isso o prefeito Anderson Sousa injeta uma soma considerada de recurso na economia do município para movimentar o comércio nesse final de ano.

“O pagamento do 13º salário faz parte da política de valorização dos servidores municipais de Rio Preto da Eva”, afirmou o prefeito reeleito, Anderson Sousa.

Ainda de acordo com o gestor, o ano de 2020 segue com todos os percalços, causados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), e ainda com a política econômica do país, que causa arrocho nas administrações municipais. “Mesmo com as dificuldades administrativas, Rio Preto da Eva chega a 47 meses sem atraso em salários e com a pontualidade nos pagamentos de 13º e férias dos servidores”, ressaltou Sousa.

A Secretaria de Administração e Finanças do município informou, ainda, que nesta segunda e última parcela serão debitados os descontos referentes a tributos e encargos, em conformidade com a legislação em vigor, ou seja, o valor será menor que o valor pago na primeira parcela do 13° salário. Os descontos, conforme informados, foram debitados na segunda parcela, paga nessa quinta-feira (10).

Foram beneficiados os servidores lotados no Gabinete Civil, Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, Assistência Social, Saúde, Infraestrutura e Limpeza, Meio Ambiente, Produção e Abastecimento, Segurança Pública e Educação.