Programa Redes da Cigás inicia atividades com alunos do Cetam

Acadêmicos do curso de “Técnico em Segurança do Trabalho”, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), participaram de visita técnica na Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). A iniciativa integra o Programa Redes, que visa possibilitar o estreitamento entre a comunidade acadêmica e a Cigás, por meio da troca de experiências e conhecimentos sobre boas práticas adotadas no serviço de distribuição de gás natural, além de contribuir a preparação dos participantes para o mercado de trabalho





Durante a visita, os alunos conheceram o funcionamento da rede de gás natural e processos envolvendo a rotina da atividade de distribuição, apresentados pelo supervisor de Operação e Manutenção da Cigás, Bruno Lima.

Os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer os procedimentos e práticas adotadas para o funcionamento do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Companhia, que foram apresentados pela coordenadora do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Cigás, Kétila Araújo.

Na ocasião, foi apresentado também o compromisso da Cigás com o Sistema de Gestão Ambiental, abordado pela Analista de Processos Organizacionais da Cigás, Anne Moura.

O professor do Cetam, Inácio Clementino, avaliou positivamente a inciativa e destacou a importância da Cigás para o meio ambiente. ”A visita foi excelente, com uma boa explicação dos tópicos tratados e uma demonstração de que a Companhia se preocupa com o meio ambiente ao realizar suas atividades”, ressaltou.

A aluna Berenice Oliveira destacou a importância dessas ações desenvolvidas fora da sala de aula que contribuem para uma melhor assimilação do conteúdo ministrado no curso. “O que aprendemos na sala de aula é teórico e quando participamos de atividades práticas e outras experiências, percebemos que tudo aquilo que estudamos fica mais claro. Hoje, na Cigás, consegui adquirir essa experiência”, enfatizou a aluna.

Além da palestra, os alunos visitaram o Centro de Controle de Operações (CCO) da Companhia, que é responsável pelo monitoramento da rede de distribuição de gás natural (RDGN), 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Como participar

Interessados em participar da experiência de troca de conhecimento do Programa Redes podem enviar as solicitações para a Cigás, por meio do e-mail [email protected], informando à Companhia sobre o curso, quantidade de participantes e objetivo do grupo. As visitas pelo programa podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.