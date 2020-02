Projeto do hospital Sírio Libanês vai beneficiar a saúde do Amazonas

O projeto “Lean nas Emergências”, feito pelo Hospital Sírio Libanês, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), está na rede estadual de saúde. A primeira unidade do Amazonas a receber o projeto é o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Servidores do hospital já iniciaram a capacitação do projeto que pretende reduzir a superlotação e o tempo de espera em unidades de urgência e emergência pelo Brasil. Os hospitais 28 de Agosto e o Platão Araújo também participarão do treinamento.

“Nós temos certeza que, a partir do momento da implantação dessa nova metodologia, com o envolvimento e com o comprometimento da equipe como um todo, nós faremos uma mudança radical na prestação dos nossos serviços”, afirmou o diretor do HPS João Lúcio Machado, Silvio Romano.

O “Lean nas Emergências” é um projeto do Ministério da Saúde desenvolvido por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS – Proadi/SUS, executado em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Em 2020, o MS pretende implantá-lo em 100 unidades de saúde pelo Brasil e reduzir a superlotação nas unidades de emergência por meio de sistema de gestão que padroniza processos internos.