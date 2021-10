Projeto ‘Um aluno no gabinete’ realiza mais uma edição

Para potencializar o diálogo, a escuta e as relações dos alunos com a gestão escolar, a Prefeitura de Manaus promoveu, ontem sexta-feira, 8/10, mais uma edição do projeto “Um aluno no gabinete”, que consiste em visitas dos estudantes pertencentes aos grêmios estudantis à sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

O coordenador do projeto e subsecretário de Gestão Educacional da Semed, Carlos Guedelha, recebeu oito alunos acompanhados com professores da escola municipal Professora Antônia Pereira da Silva, localizada no bairro Santa Etelvina, zona Norte. A unidade de ensino atende 1.248 alunos nos turnos matutino e vespertino, do 6° ao 9° ano.

O subsecretário recepcionou os alunos e promoveu um bate-papo ouvindo o que os estudantes pensam da escola, quais as demandas, pontos positivos e negativos, além dos desafios e aspectos que podem melhorar.

“Esse projeto é muito importante, porque busca encurtar a distância entre os alunos e o gabinete, porque muitas vezes o aluno não tem noção do que é um gabinete, como funciona, como são tomadas as decisões e ao mesmo tempo os estudantes apresentam suas demandas”, pontuou Guedelha.

Conforme a gestora da escola visitante, professora Cristiane Marques, a ação estimula o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem.

“Com esse projeto os nossos alunos se sentem parte, realmente, das ações da Semed. Nesta visita, conhecemos os setores e seus responsáveis, bem como encaminhamos demandas ao gabinete, que acredito que serão atendidas e isso vai refletir de forma positiva na nossa escola”, enfatizou.

A aluna do 9° ano Jamily Noé, que desempenha a função de ouvidora-estudantil, comentou como esse encontro irá contribuir para as atividades da escola.

“Achei ótima essa iniciativa, pelo professor Carlos Guedelha oferecer essa oportunidade para falarmos sobre a nossa escola, ideias e projetos. Essa conversa vai ter um bom impacto na nossa escola, para que vire uma escola-modelo para Manaus”, disse.

Após a conversa, os alunos visitaram os demais gabinetes, conversaram com servidores e puderam conhecer ainda mais sobre as diversas ações da Semed.

Proposta

O projeto “Um aluno no gabinete” iniciou em agosto deste ano e atende grêmios estudantis das escolas municipais com o objetivo de gerar uma gestão participativa e corresponsável. As visitas ocorrem às terças e sextas-feiras, sob agendamento, sendo acompanhadas pelo professor Carlos Guedelha.

“Receber os grêmios estudantis das escolas reforça que a representatividade exercida pelos alunos é muito importante, porque estão exercitando a cidadania, o altruísmo, a alteridade, além de lutar por causas coletivas”, declarou Guedelha.