Propagandas de Amazonino e David retornam nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (20), os candidatos a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) retomam suas propagandas no rádio e na televisão. Cada um terá cinco minutos para expor as propostas de governo aos eleitores.

O horário eleitoral terá duração de uma semana, encerrando no dia 27 deste mês. Na data, também serão encerrados os debates e demais divulgações na imprensa. No dia seguinte, 28, é o limite para propagandas em alto-falantes e carros de som, até as 22h. A determinação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Amazonino e David vão disputar a preferência dos eleitores no próximo dia 29. Este é o segundo turno mais curto da história, devido a pandemia de coronavírus.