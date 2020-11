Propagandas encerram hoje no rádio e na TV e amanhã na internet

Os candidatos a prefeito e vereadores têm até hoje (12) para fazerem suas propagandas eleitorais em rádio e televisão e amanhã (13) na internet. O primeiro turno das eleições municipais deste ano acontece neste domingo (15), em todo o país.

Nesta quinta-feira também encerra o prazo de propaganda política com reuniões, comícios, além de outras manifestações. Na internet ainda será permitida a divulgação paga de propaganda eleitoral referente ao primeiro turno do pleito.

O calendário eleitoral teve mudanças este ano devido à pandemia do coronavírus. As determinações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).