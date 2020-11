Indígenas de São Gabriel recebem orientações sobre ameaças de candidatos

Lideranças e representantes das comunidades indígenas do Alto Rio Negro receberam um ofício com orientações do Ministério Público Federal (MPF). O envio acontece após o órgão ministerial receber denúncias de que candidatos a prefeito em São Gabriel da Cachoeira (a 858 quilômetros de Manaus) estavam ameaçando comunidades indígenas de cancelar benefícios sociais caso votassem em outro candidato.

Conforme o documento do MPF, o programa Bolsa Família é coordenado pelo governo federal, por meio do Ministério da Cidadania. O cadastro das pessoas que podem receber o benefício, o Cadastro Único ou Cad-Único, é feito pelas prefeituras dos municípios, que não podem cancelar o benefício de quem já está cadastrado no programa Bolsa Família. O beneficiário cadastrado somente deixará de receber o benefício se não cumprir as exigências do governo federal, como, por exemplo, matricular as crianças na escola.

O MPF também explica que as aposentadorias também são gerenciadas pelo governo federal, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pelo cadastro dos aposentados. Assim, somente o INSS – e não as prefeituras – pode cancelar o recebimento da aposentadoria.

Novas ameaças ou crimes eleitorais, como compra de votos, podem ser denunciados também ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), em todos os municípios do estado ou pela internet, por meio do endereço https://www.mpam.mp.br/consulta-de-processo/cadastro-de-manifestacao-ouvidoria/.