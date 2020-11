ONG promove leilão online com itens assinados por craques do futebol

A pandemia do novo coronavírus colocou diversos desafios para as instituições e trouxe dificuldades para Organizações Não Governamentais. Como maneira de superar as barreiras do online e inovar, a ONG LAR da Bênção Divina reformulou o seu principal evento anual, o leilão beneficente, que tem como objetivo arrecadar recursos para a instituição e dar prosseguimento aos projetos do contraturno escolar: esportivo, cultural, aprendizagem criativa, entre outros.

Neste ano, cada participante poderá acompanhar o evento ao vivo e online no dia 14 de novembro (sábado), das 15h às 17h. Para ter acesso ao leilão, os interessados deverão adquirir o ingresso antecipadamente (R$200 reais por pessoa). Ao mesmo tempo, também haverá uma LIVE aberta ao público no canal do Youtube do LAR.

A ONG, que proporciona educação de excelência a jovens em situação de vulnerabilidade social, realizou o evento nos últimos anos em parceria com o restaurante Due Cuochi, em São Paulo. No passado, a programação contava com um jantar, o leilão de itens, serviços diversos e apresentação das crianças da orquestra do LAR.

Como forma de adaptar todos esses elementos em uma programação online, o LAR irá trazer o leilão para todos os participantes com o apoio da plataforma especializada VIP Leilões. A empresa conta com todo o aparato técnico e de entretenimento para a condução dos lances.

Neste ano, o leilão contará com itens exclusivos como bolas, chuteiras e camisas de futebol assinadas por craques como Pelé e Cristiano Ronaldo, vinhos de alto padrão como Dom Pérignon 2010, refeições em restaurantes de São Paulo – Ritz, Piselli Jardins, entre outros – viagens nacionais e internacionais (Fasano Punta del Este, Pata Lodge Chile, Club Med Brasil, entre outros) obras de arte – quadros e fotografias – joias e experiências como dar duas voltas em Interlagos com piloto da Stock Car e cursos de gastronomia na Le Cordon Bleu.

Simultaneamente, a LIVE no canal do Youtube do LAR contará com a presença da presidente do LAR, Fernanda Lancellotti, os coordenadores das oficinas e uma apresentação musical dos alunos da instituição.

E, para completar a experiência, o restaurante Due Chouchi preparou um cardápio inspirado no LAR. Os pratos estarão disponíveis para retirada na unidade Morumbi ou para consumo no local com agendamento prévio. O menu especial estará disponível do dia 14/11 ao 14/12. Todo o lucro das vendas será destinado ao LAR.

O ingresso do leilão e da refeição do Due Cuochi são itens vendidos separadamente. No entanto, a verba de ambos será revertida para a ONG.

Para adquirir acesso ao leilão basta ligar para Manoela Valle (11) 99903-6308 ou e-mail: [email protected]