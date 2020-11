Wilson Lima visita hospital em Japurá que fará atendimentos por telemedicina

O governador Wilson Lima visitou, nesta quinta-feira (12/11), o hospital Mayara Redman Abdel Aziz, em Japurá. A unidade recebeu equipamentos novos para realizar atendimentos por telemedicina, viabilizados por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e o Ministério da Saúde.

Ao todo, sete especialidades médicas são oferecidas pelo projeto, financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), com o apoio do Hospital Albert Einstein. No total, além de Japurá, outros 26 municípios serão contemplados, incluindo Manaus.

O projeto de Telemedicina faz parte do plano de governança em Tecnologia da Informação (TI) do programa Saúde Amazonas, com o objetivo de levar atendimento ao interior do estado.

Para tornar possível o atendimento por telemedicina, a unidade hospitalar de Japurá recebeu um computador, uma câmera, laptop portátil para ser levado a comunidades de difícil acesso e uma caixa de som. O material também pode ser utilizado um Unidades Básicas de Saúde (UBSs) fluviais. A equipe que opera os equipamentos recebe treinamento prévio.

O município de Japurá já recebeu o total de R$ 463,8 mil do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), repassado em três parcelas de R$ 154,6 mil.

Já foram entregues três bombas de infusão, um respirador, um monitor multiparamétrico, um digitalizador, um ultrassom, dois microscópios e cinco fluxômetros.

A unidade hospitalar do município está sendo reformada através de emenda parlamentar estadual.