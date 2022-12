Provão do EJA oferece a chance de concluir o Ensino Fundamental e Médio ainda em 2022

O ano está acabando, mas ainda é possível concluir o Ensino Fundamental e Médio em 2022. O Centro de Ensino Literatus está com inscrições abertas para o provão da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados podem efetuar a inscrição, através do site https://www.literatus.edu.br/ ou através do telefone 3584-1925.

A avaliação terá 3 horas de duração e irá analisar os conhecimentos dos participantes. Essa é a maneira mais rápida para obter a certificação. O provão para o Ensino Fundamental custa R$ 400 e, para Ensino Médio, R$ 600, com material incluso, em ambas as opções.

No Ensino Fundamental, o aluno realiza oito disciplinas: matemática, artes, inglês, educação física, português, geografia, história e ciências. Já no Ensino Médio, são 12 disciplinas: matemática, filosofia, português, sociologia, história, inglês ou espanhol, além de geografia, química, educação física, biologia, artes e física.

A coordenadora do EJA do Centro de Ensino Literatus, Macilândia Leão, destaca que com a conclusão dos estudos é possível ter acesso a melhores empregos e salários, além de participar de concurso público e poder iniciar um curso técnico ou superior.

Além do provão, o Literatus também oferece outras formas de concluir os estudos, entre elas, o EJA por disciplina, com turmas regulares (de segunda a sexta), nas manhãs de sábados e, ainda, in company, com aulas no próprio ambiente de trabalho.