Quanto custa ter energia solar em casa? Vale a pena?

Vale a pena instalar energia solar em casa, para economizar na conta de luz? A longo prazo, sim. Mas os custos de instalação dos equipamentos de captação de energia solar são um entrave para aqueles que querem usar essa tecnologia.

Como referência, uma família brasileira de quatro pessoas, morando em área urbana, hoje gasta por volta de R$ 210 por mês com energia. O valor equivale ao consumo de cerca de 280 kWh por mês, afirma o engenheiro elétrico e especialista em eficiência energética Gabriel Miglionni.

Para abastecer essa família, o investimento inicial com o sistema de energia solar fica em torno de R$ 25 mil. De acordo com Miglionni, no valor estão incluídos os equipamentos e também a instalação dos aparelhos, que deve ser feita por profissionais especializados.

O sistema indicado pelo especialista é capaz de fornecer mais energia que a média de consumo da residência. Com isso, os moradores não precisam se preocupar caso o consumo aumente em alguns períodos. Isso acontece, por exemplo, no verão, com o uso mais intenso de ventiladores ou então de ares-condicionados.

Como fica a conta

As pessoas costumam pensar que, ao usar energia solar, não é mais preciso pagar a conta de luz. Isso só vale para quem tem um sistema isolado da rede de eletricidade, que é mais caro, pois usa baterias para armazenar a energia gerada.

“O sistema off grid não compensa financeiramente nas cidades. O preço é superior e a manutenção das baterias é muito cara. Gabriel Miglionni, especialista em eficiência energética

Em áreas urbanas, a orientação é manter a ligação com a distribuidora de eletricidade. Nesse caso, a energia solar gerada é direcionada para a rede da distribuidora e é contabilizada na forma de créditos. Esses créditos são abatidos à medida que o consumidor usa eletricidade em sua casa.

Se a quantidade de créditos for maior que o consumo, é possível usá-los em outros momentos. “Por exemplo, você gerou 1.000 kWh em um mês, mas consumiu 800 kWh. Esses 200 kWh podem ser usados no mês seguinte para pagar a conta de luz”, diz Vanessa Martins, engenheira elétrica especialista em energia renovável.

Mas, mesmo que o consumidor tenha créditos de sobra, ele terá de pagar pela conexão com a rede de eletricidade.

“As distribuidoras fazem essa cobrança pois precisam arcar com os custos de manutenção de suas redes e estão sempre ampliando suas infraestruturas. Vanessa Martins, especialista em energia renovável

Ou seja, a conta de luz continuará chegando, mas vai ser menor. O valor da conta vai variar de acordo com as distribuidoras, que cobram taxas diferentes pela conexão à rede de energia.

Vale a pena?

A energia solar é mais vantajosa para famílias que gastam muito com eletricidade. Nos primeiros anos, a economia acaba servindo para compensar o gasto com os equipamentos de captação de energia solar.

Para quem paga mais de R$ 400 por mês na conta de luz, o investimento se paga em quatro anos. A avaliação é de Gabriel Miglionni. Quem gasta menos que isso precisa ponderar se o investimento vai compensar a longo prazo.

Qual o processo para instalar um painel solar?

É preciso procurar uma empresa especializada e solicitar um orçamento.

É necessário enviar as dimensões do telhado ou do lugar onde seria instalada a placa solar, além de uma conta de energia recente, para calcular a utilização média.

O lugar de instalação é preparado e os painéis são instalados.

A empresa especializada também consegue orientar sobre a parte burocrática do processo, conforme a região do país.

