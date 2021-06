Recadastramento de aposentados e pensionistas permanece suspenso

O recadastramento obrigatório para aposentados e pensionistas do Governo do Estado e que recebem seus proventos pela Fundação Amazonprev permanece suspenso e sem previsão de retorno. O Decreto n° 42.330, de 28 de maio de 2020, que interrompeu a prova de vida, determina que o serviço se mantenha inoperante até que novas determinações governamentais sejam tomadas a partir da normalização segura nos parâmetros de controle da Covid-19.

A lei abrange os inativos e pensionistas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, incluindo os que residem no interior, demais estados da federação e países estrangeiros. A Amazonprev esclarece ainda que os pagamentos de benefícios continuarão sendo executados normalmente, sem prejuízos de suspensão.

“Queremos garantir o bem-estar de nossos beneficiários, e tudo tem sido planejado e elaborado para melhor atender à necessidade de todos. Vale ressaltar que qualquer mudança no decreto será amplamente informada por meio de nossos canais de comunicação (site e redes sociais). Então fique em casa e proteja-se”, recomenda o presidente da instituição, André Luiz Zogahib.

Apesar do atendimento presencial ter sido retomado por meio de agendamento eletrônico, o gestor da Amazonprev alerta os beneficiários a comparecer à sede do órgão apenas se realmente for necessário.

“O agendamento eletrônico serve para tornar o processo mais prático e com maior qualidade aos nossos aposentados e pensionistas. Porém, pedimos que só compareçam à sede da Amazonprev se realmente for necessário, especialmente aqueles integrantes dos grupos de risco. Caso haja extrema necessidade, o segurado deve agendar previamente, por meio do nosso site”, informa Zogahib.

Acesso rápido – Para ter acesso ao agendamento eletrônico, os beneficiários devem acessar o link disponível no site www.amazonprev.am.gov.br. O primeiro passo é a realização de um cadastro e a criação de senha para visualizar os serviços disponíveis e confirmar o atendimento. Na sequência, o usuário deve escolher a data e hora em que deve comparecer à sede da Amazonprev.

Para os casos de dúvidas ou informações, o órgão de previdência do Amazonas disponibiliza o número (92) 3627-3424, o e-mail [email protected] am.gov.br e o Fale Conosco, no site da instituição.