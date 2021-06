Possível realização da Copa América no Amazonas entra na mira do MPF

As confederações Brasileira de Futebol (CBF), Sul-Americana de Futebol (Conmebol), e a Federação Internacional de Futebol (Fifa) deverão repassar informações sobre a possível realização da Copa América de futebol em Manaus (AM) ao Ministério Público Federal (MPF).

Em ofícios encaminhados às instituições, o órgão ministerial questiona sobre datas dos jogos na capital amazonense, se os jogos terão público nos estádios ou não e quais as medidas preventivas e avaliações de risco feitas para organização do evento, requisitando encaminhamento dos documentos e relatórios relacionados. As instituições oficiadas têm até hoje, 1º, para responder às requisições.

A partir de notícias divulgadas em redes sociais e por veículos de comunicação, indicando o aval do governo brasileiro na realização da Copa América no país, com jogos em diversas capitais – inclusive Manaus –, e considerando a situação sanitária do Brasil em relação à pandemia de covid-19, o MPF instaurou procedimento preparatório para reunir informações sobre o caso e avaliar possíveis medidas a serem adotadas.

O evento esportivo, segundo noticiado, seria inicialmente realizado na Argentina ou na Colômbia. Com a concordância do governo federal, ainda segundo informações publicadas em redes sociais e na imprensa, o campeonato estaria previsto para ocorrer entre os dias 13 de junho e 10 de julho, nas cidades de Manaus, Brasília, Natal e Recife.