Recapeamento em Presidente Figueiredo será feito em pleno inverno

O inverno amazônico começa nas proximidades do fim do ano. E é nesse período que a prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes, decidiu iniciar o recapeamento no município.

Para o serviço, que será executado no período de chuvas em todo o Amazonas, Patrícia desembolsou, aproximadamente, R$ 9,5 milhões. O valor será repassado para a M. S. Construções e Terraplanagem Ltda, sediada em Manaus.

O contrato foi publicado no último dia 11. As obras devem ser feitas em até 210 dias, mesmo durante o inverno amazônico.

Este é só mais um dos contratos exorbitantes firmados por Patrícia. Recentemente, ela firmou acordo no valor de R$ 10 milhões para coleta de lixo com empresa comandada por Sérgio Bringel, preso em 2018 durante a operação Maus Caminhos.

Outro contrato de quase meio milhão de reais foi para a transmissão da Live das Cachoeiras. Mais R$ 9 milhões foram repassados para aquisição de máquinas pesadas, entre outros contratos.