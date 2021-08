Reino Unido contará a história de Zezinho Corrêa no Carnaval 2022

O lançamento do enredo “Bate forte o tambor, Furiosa! Eu quero é Tic Tic Tac. A Reino Unido abre as cortinas para Zezinho Corrêa” acontece na próxima sexta-feira, 27/08, no Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, no Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus. A festa marca oficialmente o início dos trabalhos do Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade para o Carnaval 2022.

A agremiação vai levar para a passarela do samba a vida, a luz e a trajetória de um dos maiores artistas do Amazonas. Zezinho Corrêa, considerado um ícone da cultura, levou o canto, a essência e a magia da nossa terra para o mundo. Entre os diversos sucessos, com a música “Tic Tic Tac”, vendeu mais de 15 milhões de discos. O artista faleceu em fevereiro deste ano, vítima de complicações da Covid-19.

Na festa de lançamento também será entregue a Sinopse do Enredo para os grupos de compositores. As datas para a disputa de escolha do Samba Enredo serão divulgadas durante a festa. O grupo “Amigos do Bosquinho Poeta” vai animar a noite com muito pagode e a “Bateria Furiosa” promete agitar o público com grandes sucessos. Além disso, a Escola prepara homenagens e grandes surpresas.

O evento começa às 20h30 e seguirá as orientações sanitárias dos órgãos de saúde. É obrigatório o uso de máscara, álcool em gel e a apresentação da Carteira de Vacinação com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. O acesso é limitado, com venda de mesas para quatro pessoas, por R$ 40. Reservas podem ser feitas pelo (92) 9 9907-3700.

O GRES Reino Unido da Liberdade desenvolve vários trabalhos para o aperfeiçoamento do Carnaval. Durante o ano todo, e não somente no período carnavalesco, desenvolve atividades artístico-culturais dentro da quadra, como rodas de samba, ensaio de grupos folclóricos, oficinas de música e dança, entre outras. Tem também um grande trabalho realizado pelo Instituto Reino do Amanhã, que trabalha com crianças e adolescentes em diferentes áreas. Como resultado, hoje, é a única escola de samba de Manaus a levar um público superior a cinco mil pessoas em todos os ensaios de rua e uma das poucas escolas a lotar a arquibancada na noite do Desfile.

Em seus 39 anos de existência, o Reino Unido da Liberdade disputou 31 títulos, sagrando-se 13 vezes campeão do Grupo Especial de Manaus. Seu último título foi em 2019 com o enredo “Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros – A Benção Mãe Zulmira”.

Nos últimos 15 anos, conseguiu conquistar 15 troféus, o que a transforma na única escola de samba do país a realizar tal feito. Foram 7 títulos de campeã (2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), 6 de vice-campeã (2006, 2007, 2009, 2010 e 2015, 2020), e 2 de terceiro lugar (2008 e 2013).