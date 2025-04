Renato Júnior desmente fake news de vereador Sargento Salazar sobre ação da Seminf

O vice-prefeito de Manaus, Renato Júnior, desmentiu publicamente uma nova acusação do vereador Sargento Salazar, que voltou a divulgar informações falsas nas redes sociais. Em mais um vídeo publicado no fim de semana, o vereador afirmou que a Prefeitura de Manaus só trabalha “na base da pressão” e que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estaria realizando atividades no domingo de Páscoa apenas por conta de uma cobrança feita por ele.





Renato Júnior rebateu a acusação na própria publicação, esclarecendo que a movimentação de materiais no domingo faz parte de um cronograma já consolidado da Seminf, que prioriza o recebimento de insumos nos fins de semana, feriados e durante a madrugada — justamente para evitar transtornos no trânsito da capital, especialmente no caso de carretas de grande porte. A medida busca garantir agilidade nas entregas e manter o cronograma de obras em pleno funcionamento.

Nos dias que antecederam o domingo de Páscoa (quinta, sexta e sábado), houve uma pausa no recebimento de insumos, sem prejuízos às operações, já que os Distritos de Obras estavam previamente abastecidos. A movimentação no domingo foi retomada normalmente, como parte do planejamento logístico da gestão, para assegurar o início da semana com os serviços organizados.

