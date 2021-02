Repasse do FTI para o interior pode ser votado nesta quarta-feira

Em reunião com os prefeitos do interior do Amazonas, os deputados estaduais debateram o encaminhamento ao governo do Estado de uma proposta referente ao repasse de verbas do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). A votação pode acontecer nesta quarta-feira (3).

O recurso é destinado ao combate aos efeitos da pandemia de covid-19. “Os prefeitos têm nos procurado muito em busca de recursos para o interior. Foi um marco nesta Casa, em 2019, o repasse do FTI que chegou aos municípios. Vamos definir o que os prefeitos querem e discutir com os deputados para que a proposta seja levada ao Executivo”, afirmou Roberto Cidade.

Em 2019, a Assembleia aprovou um repasse de R$ 350 milhões do FTI à saúde do Estado. Em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima (PSC) afirmou que pretende usar R$ 100 milhões do Fundo para as ações de saúde dos municípios do interior.