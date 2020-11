Ricardo Nicolau já gastou mais de R$ 5 milhões na campanha

O candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau (PSD), já gastou R$ 5,7 milhões com a campanha eleitoral. Com o montante, ele é o prefeiturável que mais gastou até agora, conforme dados do DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Do total de gastos do candidato, R$ 1,29 ficou para as atividades de militância e mobilização de rua e R$ 788,3 para publicidade. O restante do recurso foi destinado para produção de programas de rádio, televisão e publicidade por materiais impressos também aparecem entre as despesas declaradas.

O candidato também teve doações da empresa de sua família, o grupo de saúde Samel.