Rio de Janeiro registra primeiro caso de febre oropouche

Nesta quinta-feira (29/2), o estado do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de infecção por febre oropouche. O paciente é um homem de 42 anos, residente em Humaitá, na Zona Sul da capital, que recentemente viajou para o Amazonas, onde suspeita-se que tenha contraído a doença.





O diagnóstico foi confirmado após o paciente realizar exames no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), vinculado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e os resultados terem sido repassados à Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).

Felizmente, o paciente não precisou ser hospitalizado durante o período de sua doença e está apresentando uma boa recuperação. Este caso está sendo considerado como “importado”, o que significa que não há circulação doméstica do vírus no estado, ou seja, a transmissão não ocorreu entre indivíduos dentro do território fluminense.

Essa confirmação ressalta a importância da vigilância epidemiológica e da rápida resposta das autoridades de saúde para conter a disseminação de doenças infecciosas. Medidas preventivas e educativas devem ser reforçadas para orientar a população sobre os riscos e formas de prevenção da febre oropouche, garantindo assim a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.

Fonte: Diario de Pernambuco