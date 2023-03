Rio Preto faz o lançamento do Distrito Bioagroindustrial durante encontro com lideranças

Foi realizado na última segunda-feira (27), no Caboco Chibata, em Rio Preto da Eva, o Encontro de Lideranças Comunitárias, que reuniu mais de 600 pessoas para discutir assuntos importantes para o futuro do município.

O evento teve como pauta principal o lançamento e as discussões dos investimentos para o Distrito Bioagroindustrial (Biodarpe), além de temas relacionados ao setor primário da região, como a regularização fundiária, assistência técnica rural, escoamento da produção, recuperação de ramais, licenças ambientais e implantação de cinco Agrovilas.

O Distrito Bioagroindustrial teve sua área doada pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS), em dezembro de 2020, e já possui aproximadamente 20 empresas cadastradas, com a expectativa de geração de mais de 10 mil empregos nos próximos 10 anos, onde serão trabalhadas a produção de polpa de frutas, processamento de medicamentos, fitoterápicos, entre outras mercadorias.

Na sua implantação, o projeto passará por estudos de impacto ambiental para criar leis municipais com regulamento e norma de instalação das indústrias. “O Biodarpe vem pra fortalecer a economia de Rio Preto da Eva, gerar emprego para a população, transformar o município em um grande polo industrial do interior do Amazonas”, disse Anderson Sousa, prefeito de Rio Preto.

Durante o encontro, o município de Rio Preto da Eva ainda recebeu 8 tratoritos, frutos da parceria entre o governo e a prefeitura para que o produtor rural possa mecanizar suas áreas e produzir alimentos, tornando o trabalho mais ágil, diminuindo esforços e custos, além de 4 pick-ups, uma motocicleta e uma lancha, para a Secretaria Municipal de Produção Rural, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Coordenação de Distritos e Comunidades.

O evento contou com a participação de autoridades estaduais como o Secretário de Produção Rural (SEPROR), Petrúcio Magalhães, Presidente da FETAGRI/AM, Edjane Rodrigues, Diretora Superintendente do SEBRAE/AM, Ananda Carvalho, Presidente da FAEA, Muni Lorenzo, Diretor-Técnico da CIAMA, Nelson de Souza, Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM), Secretaria de Estado de Governo (Segov), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Zona Franca de Manaus (Suframa), além de autoridades municipais.