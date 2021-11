Roberto Cidade enviará R$ 1 milhão em emenda para Nova Olinda do Norte

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), assinou, ontem terça-feira (23), o requerimento de indicação de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão para o município de Nova Olinda do Norte (distante 134 quilômetros de Manaus) ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022.

O parlamentar destacou o compromisso que seu mandato tem com os municípios da Calha do Rio Madeira e afirmou que tem confiança de que o recurso será bem utilizado pela Prefeitura.

“Fico feliz em poder assinar essa emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão que, com certeza, vai ajudar muito o município no ano que vem. Sei das dificuldades que é ser prefeito do interior e sei da competência do prefeito Adenilson (Reis) e da responsabilidade dele com os recursos públicos. O municio, inclusive, é referência nos cadastros de recursos federais”, disse.

O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis (MDB) acompanhou a assinatura da emenda e agradeceu o auxílio ao povo de novolindense.

“O deputado tinha falado em uma emenda de R$ 500 mil e o valor dobrou para R$ 1 milhão, que serão transformados em investimentos. Em nome do povo agradeço essa emenda. Ainda vamos definir o que vamos fazer”, disse o chefe do Executivo Municipal.