TSE fará debate sobre Consciência Antirracista

Na próxima segunda-feira (29), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai realizar o debate “Consciência Antirracista para a Democracia. No último sábado (20), foi comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil.

O debate “Consciência Antirracista para a Democracia” acontecerá de maneira virtual, às 17h, com transmissão ao vivo pelo canal do TSE no YouTube. Participam do evento o presidente da Corte Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso; o ministro do TSE Benedito Gonçalves; a professora e filósofa Djamila Ribeiro; o advogado e professor Adilson Moreira; e a jornalista Aline Midlej.

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi oficialmente instituído mediante a Lei nº 12 519, de 10 de novembro de 2011. A ocasião homenageia data da morte do líder negro Zumbi dos Palmares e é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, bem como à realização de manifestações sociais que levantam questões sobre racismo, discriminação, igualdade social e a cultura afro-brasileira.