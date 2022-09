Roberto Cidade firma compromisso com moradores da zona Oeste de Manaus

Mais de três mil pessoas prestigiaram as atividades de campanha do deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (6). Cidade realizou uma caminhada e três reuniões políticas nos bairros Compensa, São Raimundo, Santo Antônio e Vila da Prata, todos na zona Oeste de Manaus.

Atual presidente da Aleam, Cidade fez a prestação de contas de seu mandato parlamentar e apresentou algumas de suas propostas de campanha. Ele lembrou que em 2020 e 2021, mais de 70% de suas emendas foram destinadas para a área da saúde, para fortalecer o enfrentamento à pandemia de Covid-19, além de ter apresentado projetos de lei em defesa da mulher, do consumidor, da criança, do adolescente, entre outros.

“Vou saber honrar, ainda mais, a confiança que estão depositando em mim. Estamos de corpo e alma nesse projeto. Me sinto mais experiente e com mais força para continuar representando as pessoas que mais precisam. Não fiquei acomodado, cheguei na Aleam e procurei dar o meu melhor. Procurei trabalhar para que as pessoas pudessem voltar a ter orgulho de um político. Busquei apresentar projetos de lei relevantes, que ajudam a vida dos amazonenses. Como presidente da Aleam instalei a CPI da Amazonas Energia, aumentamos os recursos do FTI para a saúde do interior, aprovamos o Auxílio Estadual Permanente e outras iniciativas em favor do povo. Peço que me deem essa nova oportunidade e que acreditem nesse cabôco aqui, que procura fazer a política do bem, com responsabilidade, olhando para os mais humildes”, afirmou.

Morador da Glória, Gilmar Camabeth, aproveitou a oportunidade para reafirmar a confiança no trabalho do parlamentar e para reivindicar que ele continue sendo uma voz atuante no enfrentamento aos abusos cometidos contra o consumidor.

“O deputado Roberto Cidade é um amigo que temos na Assembleia. Confiamos no trabalho dele e acreditamos que ele vai fazer o melhor por Manaus e por nosso Estado. Aproveito pra trazer uma reivindicação dos moradores da Glória e do São Raimundo, que ele seja um defensor da gente na briga contra as taxas abusivas cobradas pela empresa Águas de Manaus, que castiga nossos bairros”, falou.

Presidente da Associação de Moradores do bairro São Jorge, Marivaldo Agostinho, destacou o perfil atuante e ficha limpa do deputado Roberto Cidade. Marivaldo falou ainda da satisfação de prestigiar um parlamentar despido de vaidades e que faz questão de estar ao lado do povo.

“Caminhamos lado a lado com o deputado Roberto Cidade. Ele é um parlamentar muito atuante, tem 107 leis sancionadas e eu destaco a de número 5.684, que fala sobre o estágio, que veda a exigência de experiência prévia para o estagiário. É uma lei que dá oportunidade para os jovens entrarem no mercado de trabalho. O deputado Cidade não se limita ao gabinete. É desprovido de vaidade, anda ao lado do povo e é ficha limpa. É um parlamentar que merece a nossa confiança. Dia 2 de outubro é 44.555, confirma”, falou.

De forte identificação com a zona Oeste de Manaus, o parlamentar agradeceu pelo carinho com que sempre é recebido pela população.

“Meu pai, quando veio de Manicoré, foi aqui no São Raimundo que ele veio morar. Minha mãe e meu pai dançavam na escola Marquês de Santa Cruz, quando tinham uns 16 anos. Lá se conheceram e aí namoraram, casaram e logo foram trabalhar no rio Madeira. É um bairro que significa muito pra mim. Sou torcedor de coração do São Raimundo, o Tufão da Colina, vinha muito aqui no clube e no estádio. A minha primeira emenda parlamentar foi para o SPA do Raimundo, que ajudou na época da pandemia. Tenho muito orgulho e gratidão pela história que estamos construindo pelo bem de Manaus e do Amazonas. Que Deus nos abençoe e que tenhamos muitas outras vitórias juntos”, finalizou.