Roberto Cidade recebe vereadores de Manicoré que buscam melhorias na cidade

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), recebeu, nesta quinta-feira (2) – mesmo dia em que o Parlamento instalou a CPI da Amazonas Energia – a visita de um grupo de vereadores do município de Manicoré, que vieram em busca de ajuda para melhorias nos serviços de fornecimento de energia prestado na sede, zona rural

e Santo Antônio do Matupi, no Km 180 da Rodovia BR-230 (Transamazônica)

Os vereadores entregaram um ofício a Roberto Cidade reivindicando melhorias na rede de alimentação de energia e no posteamento, manutenção dos linhões do Programa Luz para Todos tanto na Zona Rural de Manicoré quanto em Matupi, além de informações sobre a mudança do fornecimento de energia da Usina Termelétrica (UTE) Manicoré (da empresa PowerTech) para a antiga usina da cidade e, também, acerca do aumento na tarifa de energia.

“É um absurdo o que acontece com o serviço de energia elétrica no Amazonas. Essa empresa não respeita a população. Todos os dias recebo reclamações”, afirmou o deputado Roberto Cidade.

Outro pedido feito pelos vereadores é que Roberto Cidade solicite do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) um cronograma das ações no município com relação a manutenção da BR 174 (RAMAL DE DEMOCRACIA EM MANICORÉ) e Porto Waldomiro Gomes que encontra-se interditado por mais de 4 anos.

Os vereadores que participaram do encontro foram: Markson Machado (Republicanos), presidente da Câmara Municipal de Manicoré, Adrienne Cidade (PSC), vice-presidente, Socorro Bandeira (DEM), Pastor Eliaquim Duarte (Republicanos) e Yury Reis (PSD).