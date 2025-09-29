ROCAM apreende submetralhadora e droga em quitinete no bairro Colônia Santo Antônio

MANAUS | A ROCAM, apreendeu uma submetralhadora, munições e droga durante uma ação no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte de Manaus, na madrugada de domingo, (28).





De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, após denúncia anônima recebida pelo WhatsApp Denúncia ROCAM. A informação repassada aos policiais era de que vários indivíduos estavam comercializando entorpecentes e portando armas de fogo na Rua Miguel Mota, nº 24.

A equipe da ROCAM, foi até o local indicado. Ao perceber a chegada da polícia, três elementos correram e pularam um muro, conseguindo escapar. Durante buscas pela área, os policiais visualizaram, dentro de um quitinete de onde os homens haviam saído, uma arma de fogo e drogas sobre a cama.

Todo o material apreendido foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Os suspeitos ainda não foram localizados.

Por Correio da Amazônia