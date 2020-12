Rocam prende homem com arma de fogo no Jorge Teixeira

MANAUS – Policiais militares da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam na madrugada deste sábado (12/12), um homem de 33 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na rua dos Lírios, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

A equipe em patrulhamento pela zona leste, avistou um indivíduo em atitude suspeita em via pública com uma bolsa. Quando realizada a abordagem e a busca pessoal foi encontrado um revólver calibre 38 com duas munições não deflagradas.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao infrator e ele foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos de Polícia Judiciária.