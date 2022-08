Rocam recupera vários celulares roubados e prendem receptadores

MANAUS – No final da tarde de segunda-feira, (29), os militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano, (ROCAM), estavam em patrulhamento pela Avenida das Torres, Bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, quando receberam informações através do Oráculo via rede rádio, na qual visualizou por meio das câmeras inteligentes da SSP, na Av. Natan Xavier, a motocicleta de placa QZZ 6G87 com um indivíduo, com as mesmas características dos suspeitos de praticar diversos roubos de celulares na Zona Norte.

Já na abordagem, após busca pessoal o condutor informou que teria acabado de deixar o seu comparsa, na rua São João, Colônia Terra Nova. Em ato continuo, o mesmo foi encontrado portanto um simulacro de arma de fogo, tipo 32, onde ambos confessaram que haviam vendido os celulares, produto de roubo em uma Assistência Técnica, localizada no Manoa.

Ao fazer o contato com os responsáveis da loja, os mesmo informaram que haviam de fato comprado os aparelhos celulares dos dois nacionais suspeitos da prática de roubos. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos 4 indivíduos e em seguida, sendo os mesmos conduzidos para o 6º DIP para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia