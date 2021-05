Rodoviários vão entrar em Iranduba para levar ônibus até o Centro de Manaus

O problema de ônibus para a população do município de Iranduba, que não consegue chegar ao centro de Manaus sem pagar a segunda ou até uma terceira passagem, pode chegar ao fim com a ação do Sindicato dos Rodoviário do Amazonas nos transportes daquela cidade.

A decisão de acabar com o ‘sofrimento’ da população que depende de ônibus foi tomada depois que o Sindicato dos Rodoviários conquistou a Carta Sindical dos transportes coletivos em toda a Região Metropolitana de Manaus. De acordo com o diretor financeiro da categoria, Josildo de Oliveira, a primeira medida é ajustar os salários dos motoristas e cobradores e resolver o problema dos moradores de Iranduba.

Interesses políticos

A dificuldade são os interesses políticos. Josildo afirma que tem vereador com participação nos barcos que fazem a travessia do Distrito do Cacau Pirêra para o Centro e para o bairro São Raimundo, como também tem cooperativas de Taxis e Mototaxistas, que interferem politicamente para que os ônibus não cheguem ao Centro. “Eles querem ganhar com isso, mas estão prejudicando a população”, acentua.

Articulação

A intenção é antiga, Josildo esteve com Nonato Lopes, na pré-campanha, para fazer um acordo, mas ele faleceu. Antes porém, conversou com o ex-prefeito Chico Doido, que não deu nenhuma importância para a solicitação e continuou a virar as costas para o problema.

No mandato do atual prefeito Augusto Ferraz (PSD), Josildo voltou a falar sobre o assunto. A conversa foi no Km 13 da Rodovia Manoel Urbano – AM-70 da Manaus Manacapuru. Ele se mostrou ‘animado’, mas não prometeu nada. Não se disse nem a favor nem contra. A decisão depende de articulação junto a prefeitura de Iranduba, como também com a prefeitura de Manaus. “Nós vamos conseguir”, avisa Josildo.

Se depender da luta, de reivindicação e poder de paralisação, os Rodoviários vão conseguir levar os ônibus até o Centro de Manaus. Isso, independente das dificuldades que possam acontecer pelo meio do caminho. Essa é a marca dos Rodoviários do Amazonas.