Roubo nos rios é tema de 2ª Fórum Permanente de Segurança da Navegação em Manaus

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, realizará a 2ª Edição do Fórum Permanente de Segurança da Navegação na cidade de Manaus-AM, na próxima quinta-feira, 10 de abril. Com o tema “Segurança para os Transportadores Fluviais – Desafios na Região Amazônica”, o evento será iniciado às 9h, no Auditório Arivaldo Silveira Fontes (SENAI), na Av. Rodrigo Otávio, Distrito Industrial.





O Capitão dos Portos da Amazônia Ocidental, Capitão de Mar e Guerra André Carvalhaes, explica que o Fórum foi criado com o intuito de fomentar o Cluster Naval do Amazonas, ou seja, reunir diversos atores na busca por soluções para questões que dificultam o impulsionamento da economia da região amazônica e, especialmente, do setor da navegação.

“Uma dessas questões é o roubo nos nossos rios, principalmente de combustível. As empresas têm tido milhões de reais de prejuízos com esses roubos, e todo esse problema acaba repercutindo no preço final ao consumidor. Apesar de a Marinha não ser a responsável direta por combater esse tipo de crime nos rios, tudo o que envolve a navegação nos preocupa e por isso decidimos propor esse debate”, disse o Comandante Carvalhaes.

Ao final do Fórum, será elaborado um relatório com as principais ideias de ações integradas para a segurança nos rios. O documento será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Câmara Municipal de Manaus, Governo do Amazonas, e outros órgãos de Segurança Pública com sugestões de políticas públicas que possam mitigar esse problema.

Confira a programação do Fórum Permanente de Segurança da Navegação:

08h – 08h40 – Recepção e Credenciamento

08H40 – 09H00 – Boas-Vindas e Palavras iniciais do Vice-Almirante João Alberto de Araujo Lampert, Comandante do 9º Distrito Naval

09h00 – 09h20 – Abertura oficial / Comandante de Operações Navais e Diretor-Geral de Navegação

Ciclo de Palestras

09h20 – 09h50 – Palestra FENAVEGA: “Panorama político das ações que promovem a Segurança Patrimonial na Navegação Interior”

10h00 – 10h30 – Palestra Secretaria de Segurança Pública do AM: “As ações dos Órgãos de Segurança Pública nos Rios Amazônicos”

10h40 – 11h10 – Palestra Comando da Flotilha do Amazonas: “O Ambiente Operacional nos Rios da Amazônia na perspectiva ‘Security’”

11h20 – 11h50 – Palestra SINDARMA: “A Segurança da navegação Interior na Amazônia – Fatos e números”

12h00 – 12h30 – Palestra RBM Seguros: “Cálculo Atuarial nos rios da Amazônia”

Intervalo

14h00 – 15h15 – Mesa redonda – “Ações integradas para a Segurança nos Rios”

Participantes: ComFlotAM, Secretaria de Segurança e SEFAZ do Estado do Amazonas e de Rondônia

15h15 – 15h30 – Encerramento