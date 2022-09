RPE Parintins goleia CDC Manicoré e enfrentará Unidos do Alvorada na semifinal da Série B

O RPE Parintins terminou a fase de classificação do Amazonense Série B com confiança, depois de golear por 10 a 0 o CDC Manicoré, nesta quarta-feira (7), em pleno estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva. Com o resultado, o clube se garantiu na terceira posição do campeonato, com 16 pontos, e vai enfrentar o Unidos do Alvorada na semifinal, em busca de uma vaga na decisão e da classificação para a elite do futebol amazonense em 2023. Tavares (3), Serginho Duarte (2), Vinícius (2), Lê Santos, Matheus Iton e Tiago Bigu marcaram para o Tourão.

O Jogo

A partida começou pontualmente às 16h. Com a torcida a favor, já aos 7 minutos, Werley lançou a bola na área, e Tavares mandou no cantinho do goleiro para abrir o placar. Aos 16 minutos, Werley domina fora da área, e de primeira serve Serginho que chuta no canto direito do goleiro para fazer o segundo do Tourão.

Nem deu tempo de se recuperar e três minutos depois, após cobrança de escanteio, Gabriel Manga recebeu pela direita, cruzou na área, e Serginho de cabeça desviou para marcar o segundo dele e terceiro do Tourão. A partir daí, só deu RPE Parintins no ataque. Aos 25 minutos, Werley lançou para Lê Santos, que chutou firme para fazer 4 a 0.

O CDC mal conseguia sair da zona de defesa, e três minutos depois, Gabriel Manga cruzou rasteiro e Tavares marcou o segundo dele e o quinto do RPE Parintins. O sexto gol só demorou mais três minutos para sair. Aos 31, Lê Santos cruzou por baixo e o artilheiro Tavares marcou o terceiro dele na partida. Já aos 39, dentro da pequena área, Tavares tira do goleiro, toca para Werley, que gira e chuta para o gol, a bola desvia na zaga adversária, e no rebote, Vinicius bate forte de pé esquerdo, para fazer o sétimo gol do time da casa.

Mais três minutos depois, após roubada de bola de Tiago Bigu, Werley ficou com a bola, lançou para Tavares que desviou do goleiro, e tocou para Vinicius marcar o oitavo do RPE Parintins, só no primeiro tempo.

Já na segunda etapa da partida, a goleada continuou sendo ampliada. Aos 7 minutos, Matheus Iton cobrou falta no ângulo e fez o nono gol. Aos 31, foi a vez de Tiago Bigu também cobrar falta com maestria e fechar o placar de 10 a 0 para o Tourão.

O diretor de futebol do RPE Parintins, Luís Cláudio, comentou sobre a vitória do clube. “Foi uma partida muito respeitosa de ambos os lados apesar do placar elástico, a arbitragem também fez um bom trabalho, e falando especificamente do Parintins, foi um jogo muito importante para nós testarmos algumas mudanças, um jogo bem tranquilo”, disse ele.

A Semifinal

Após 8 jogos, sendo 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, um saldo de 28 gols positivos, e com 16 pontos marcados, o estreante RPE Parintins vai brigar pelo acesso à elite do futebol amazonense do ano que vem. O representante de Rio Preto da Eva, vai encarar o Unidos do Alvorada na semifinal do Barezão Série B. A outra semifinal é formada por Rio Negro e RB do Norte. Os finalistas garantem o acesso.

Na semifinal serão jogos de ida e de volta. A primeira partida será no dia 14 de setembro em Rio Preto da Eva, já o jogo de volta acontece no dia 17, em Manaus. “Nós já enfrentamos o Alvorada na primeira fase e perdemos, mas a gente estava com alguns desfalques, nossa zaga estava improvisada. O Alvorada é um time muito bom, muito bem treinado, mas o nosso também é, então dá pra gente classificar e conquistar o acesso pra primeira divisão”, disse Luís Cláudio.

“O Sidney tá treinando muito bem os jogadores, o clima tá muito gostoso entre os atletas e a comissão, todo mundo muito bem focado. Eu acredito que a gente vai entrar com força total e dá esse orgulho a torcida de Rio Preto da Eva que é ter novamente um time na primeira divisão”, finalizou o diretor de futebol do clube.