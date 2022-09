Ruivinha de Marte é confirmada em A Fazenda 14

Durante a coletiva de imprensa de A Fazenda 14, que aconteceu na manhã desta terça-feira (6/9) no programa Hoje Em Dia, os primeiros famosos que farão parte do elenco da décima quarta edição do reality rural foram revelados. Dos seis, vários deles foram confirmados pela coluna LeoDias e a gente te conta agora quem são!

A segunda confirmada pela Record TV foi a influencer, funkeira e tik toker Ruivinha de Marte, nome revelado com exclusividade pela coluna LeoDias. Conhecida graças aos seus vídeos no app de dança, a famosa já gravou clipes com Anitta e Pedro Sampaio.

Com direção geral de Rodrigo Carelli e apresentação de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 estreia no dia 13 de setembro com vinte novos peões.

Fonte: Metrópoles