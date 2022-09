“#SouManaus melhor que o Rock in Rio”, elogia Jota Quest

Uma das mais aguardadas do #SouManaus Passo a Paço 2022, vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino afirmou que o #SouManaus está melhor que o Rock in Rio, na noite desta segunda-feira (5) para um público superior a 40 mil pessoas no Palco Tucupi.

“Meus amigos de Manaus que saudade de vocês. E de cada a gente ganha essa oportunidade incrível de estar aqui neste festival tão tradicional com tanta gente legal aqui pra nos assistir. Vou falar, isso aqui tá melhor que o Rock in Rio”, afirmou Flausino.

O Jota Quest encerrou a terceira noite de shows do #SouManaus 2022 que teve ainda apresentações de Joelma, Felipe Araújo e Diogo Nogueira.

Nesta terça-feira (6) o #SouManaus terá um dia dedicado às atrações cristãs e evangélicas com shows de Padre Antônio Maria, André Valadão, Leandro Borges e Bruna Karla.

E pra completar o #SouManaus tem hoje um espaço com programação para as crianças a atração nacional Mundo Bita e shows de Raylla Araújo, David Lucas e Izabelle & Pedro Ribeiro.