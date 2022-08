Sabadão da Saúde: um dia a mais para cuidar de você

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Como estão os cuidados com a sua saúde?

Está sem tempo de marcar consultas e fazer exames?

Sabia que a Prefeitura de Manaus está com mais de 50 unidades de saúde abertas em todos os sábados do mês de agosto, de 8h às 16h, para ampliar o atendimento à população? É o “Sabadão da Saúde”, ação direcionada principalmente ao atendimento de hipertensos e diabéticos, de mulheres para a coleta do exame preventivo, gestantes (pré-natal) e multivacinação infantil.

Para ter acesso aos serviços, basta comparecer aos postos de saúde apresentando documento de identificação com foto e CPF ou cartão do SUS. As famílias devem levar, ainda, a caderneta de vacinação e o documento de identificação das crianças. Não é necessário agendamento.

A lista completa com os nomes e endereços das unidades de saúde do município que estarão abertas durante a ação pode ser acessadas no site oficial da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em https://semsa.manaus.am.gov.br/.

Durante a campanha, a Prefeitura de Manaus quer fortalecer o atendimento a hipertensos e diabéticos, verificando o quadro de saúde individual e garantindo o acesso a medicamentos e exames de rotina para evitar agravamentos.

Às grávidas, o atendimento será oferecido desde o primeiro mês de gravidez para assegurar o desenvolvimento de uma gestação tranquila para a mulher e o bebê.

As mulheres adultas também poderão contar com o exame preventivo do câncer do colo do útero (colpocitológico), especialmente as de 25 a 64 anos. O rastreamento e a prevenção desse tipo de câncer tem sido premissa no município nos cuidados com a saúde da mulher, já que se trata da quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Vacinação

Crianças a partir de dois meses a adolescentes de até 14 anos, com atraso nos imunizantes previstos no calendário básico, são o maior foco da campanha vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, que está inserida no “Sabadão”. A vacinação contra a poliomielite (também chamada de pólio ou paralisia infantil) são destinadas às crianças menores de cinco anos, que devem atualizar seu esquema vacinal ou receber a dose de reforço contra a doença. Já a multivacinação é destinada a completar as doses da caderneta de vacinação, caso estejam em atraso, da população geral de até 14 anos.

Não perca esta oportunidade e coloque a saúde em dia. Veja a UBS mais próxima de você e aproveite!

