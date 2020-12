Sandy conta qual foi a reação do filho ao descobrir sucesso da mãe e do tio

O filho da Sandy, Theo, de apenas 6 anos, tem uma criação muito “normal”. A mãe e o pai, Lucas Lima, fazem questão que ele não seja flagrado por câmeras. Afinal, ele não escolheu ser famoso, como boa parte da família. No entanto, ele já está em uma idade que consegue entender a dimensão do que foi Sandy & Junior.

Theo teve uma dimensão maior do que foi o sucesso da dupla formada pela mãe e pelo tio quando viu a série documental “Nossa História“, do Globoplay. A informação foi dada em entrevista a Felipe Solari.

“O Theo acompanhou bastante, ele ficou encantado! Entrou numa de falar: ‘mamãe, vocês eram muito famosos, vocês eram os mais famosos’. Ficou orgulhoso da mãe e do tio!”, revelou ela.

Sandy admite que é mais “grudenta” e apegada ao filho, algo que se intensificou na quarentena. “Fiquei uma mãe grudenta com o Theo. Com ele, eu já era um pouco grudenta. Mas fiquei uma mãe mais chata!“, admitiu a cantora.

Falando da quarentena, a família se juntou em uma só casa para o isolamento. “Sou bem neurótica! Ninguém da minha família pegou. A gente tem o pacto do ‘coronga’! Eu posso ver o Ju, a Mônica, o Otto, meus pais… Minha avó mora no quintal dos meus pais. Tenho que me cuidar muito para não oferecer risco para ela“, afirmou.

Felipe Solari comemora entrevista com Sandy para podcast

Sandy participou do podcast “Sistema Solari”, do ex-VJ da MTV Felipe Solari. O episódio de uma hora foi ao ar no domingo (13/12), em áudio e vídeo, como especial de fim de ano. Felipe está super feliz por encerrar 2020 com Sandy como sua convidada.

“Sandy é a entrevistada mais pedida pelo público do Sistema Solari. Depois de receber Junior, Lucas e outros convidados do universo Sandy & Junior, como o ator José Trassi e o diretor Douglas Aguillar, a gente merecia encerrar esse ciclo – e ano – com Sandy. Essa entrevista é nosso especial de fim de ano, que traz leveza e esperança para renovarmos as energias e embarcarmos para o ainda incerto 2021”, diz.

Fonte: Popline