Santo Antônio do Içá é o município do AM mais beneficiado com o Bolsa Família

Santo Antônio do Içá (a 879 quilômetros de Manaus) é o município mais beneficiado com o Bolsa Família no Amazonas. A cidade tem o maior valor médio do benefício em todo o estado: R$ 885,50.





Na sequência, aparecem as cidades de Jutaí (R$ 876,54), Benjamin Constant (R$ 860,37), São Gabriel da Cachoeira (R$ 857,17), São Paulo de Olivença (R$ 849,55) e Itamarati (R$ 834,95).

O Amazonas é o segundo estado do país com maior valor médio do Bolsa Família em março, com R$ 738,19. O programa chega a lares de 642,4 mil famílias amazonenses em todos os 62 municípios do estado, a partir de um investimento de R$ 473,5 milhões do Governo Federal.

Entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, 363,4 mil crianças de zero a seis anos recebem neste mês o adicional de R$ 150 no Amazonas referente ao Benefício Primeira Infância, a partir de um repasse federal de R$ 52,7 milhões. A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a 490,7 mil crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 108,2 mil jovens de 16 a 18 anos, além de 14,4 mil gestantes e 21 mil mulheres em fase de amamentação.