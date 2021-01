São Gabriel recebeu mais de 27 mil doses da vacina contra covid-19

O governo do Amazonas começou a distribuição das vacinas contra a covid-19 na última terça-feira (19). Das 282 mil doses, 27.968 foram destinadas a São Gabriel da Cachoeira (a 850 quilômetros de Manaus).

O município é o vice-líder na quantidade de vacinas, ficando atrás apenas de Manaus. A capital do Amazonas ficou com 40.072 doses dos imunizantes.

Em Manaus, as doses serão aplicadas nos trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos institucionalizados, pessoas com deficiência maiores de 18 anos também institucionalizadas, além dos indígenas aldeados maiores de 18 anos. O quantitativo já entregue à Prefeitura de Manaus corresponde à primeira dose da vacina.

A distribuição aos municípios será feita de maneira gradativa, assim que o Ministério da Saúde entregar os materiais. As próximas doses recebidas serão direcionadas para atendimento ainda dos grupos prioritários da primeira fase.