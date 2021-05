São Paulo e Palmeiras se enfrentam pelo título do Campeonato Paulista

Neste domingo (23), São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela partida de volta da final do Campeonato Paulista. Após o primeiro jogo terminar por 0 a 0, no Allianz Parque, o confronto que decidirá o estadual está aberto e as duas equipes chegam com força total. Quem vencer, ficará com o troféu. Caso ocorra uma nova igualdade, a definição ocorrerá nos pênaltis.

O São Paulo já tem um desfalque de peso confirmado para a partida. O meia Benítez deixou o jogo de ida no intervalo, saindo de campo por lesão.

Após os resultados dos exames, foi diagnosticado um estiramento na coxa, deixando o argentino de fora da decisão.

Lance!