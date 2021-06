O 3° sargento da Polícia Militar, Michel Flores Cruz, morreu após ser baleado durante assalto na tarde de sábado (12), no município de Tabatinga (distante à 1.106 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, Michel foi abordado por assaltantes e acabou baleado. Ele ainda foi socorrido, no entanto, veio a óbito.

O caso está sendo investigado pela polícia.

A Polícia Militar do Amazonas disse em nota que se solidariza com os familiares e amigos do sargento.