SEBRAE DELAS: Empreendedorismo feminino em destaque na 4ª edição

A 4ª Edição do SEBRAE DELAS promete inspirar mulheres a inovarem nos negócios, trazendo uma série de atividades e conteúdos relevantes para empreendedoras e aquelas que desejam empreender. Marcado para o dia 22 de março, a partir das 13h, no Sesi – Clube do Trabalhador, o evento busca reunir milhares de mulheres empreendedoras do Amazonas, oferecendo um ambiente propício para o desenvolvimento e aceleração de ideias e negócios.





Com o tema ‘Mulheres que Inspiram – Negócios Inovadores’, o encontro proporcionará uma programação diversificada, com foco na capacitação e no estímulo ao empreendedorismo feminino. Segundo Âmina Pontes, coordenadora do programa, o evento abordará temas como investimento financeiro, economia criativa, inovação nos negócios e estratégias para empreender no mercado feminino.

Com mais de 28% dos empreendimentos no Amazonas liderados por mulheres, de acordo com dados do IBGE, o SEBRAE DELAS visa fornecer informações e ferramentas para que elas possam inovar e alavancar seus negócios. O evento integra o Programa SEBRAE DELAS, que ao longo do ano promove o desenvolvimento de empreendedoras líderes apaixonadas pelo sucesso, por meio de uma trilha de desenvolvimento.

Além de palestras e workshops, o encontro oferecerá mentorias e oficinas para proporcionar experiências práticas e habilidades específicas para o mundo dos negócios. A presença de parceiros institucionais e empresariais como Vizzela, Comepi, SENAC, Bemol Farma, Word Queen e EMP-Empresa de Maquiagem Profissional enriquecerá ainda mais o evento, trazendo oportunidades de negócios e networking, além de produtos e serviços.

O ponto alto do evento será a palestra sobre “Empreendedorismo por Necessidade”, ministrada por Karine Oliveira, fundadora da Wakanda Educação Empreendedora. Oliveira, que participou da edição brasileira do Shark Tank e foi destacada pela revista Forbes como uma das jovens empreendedoras de maior destaque no país, compartilhará sua experiência e insights sobre o mundo dos negócios.

O SEBRAE DELAS é uma iniciativa dedicada ao empreendedorismo feminino, promovendo o desenvolvimento e fortalecimento dos negócios liderados por mulheres. Para participar do evento e das capacitações oferecidas, as interessadas podem se inscrever através do link disponibilizado, com o investimento de R$ 50.