BBB 24: Internautas levantam suspeitas de trapaça de Giovanna na Prova do Líder

No mais recente episódio do Big Brother Brasil 24, a mineira Giovanna surpreendeu ao vencer a Prova do Líder, deixando muitos espectadores questionando se ela teria trapaceado para alcançar a liderança. Tudo começou quando ela e Davi foram os finalistas da disputa, que se baseava na sorte. No entanto, um internauta levantou teorias que sugerem que Giovanna já tinha conhecimento prévio sobre qual cama escolher para garantir a vitória.





O internauta compartilhou suas observações em uma thread no X, antiga plataforma do Twitter, destacando indícios que indicavam que Giovanna estava ciente do caminho certo para a liderança. Durante a dinâmica, os participantes precisavam escolher uma entre várias camas, cada uma com uma plaquinha que determinaria o vencedor.

O primeiro a escolher foi Davi, optando pelo número 2. Nesse momento, o internauta aponta que Giovanna teria dado um leve sorriso ao perceber a escolha do rival. Em seguida, foi a vez de Fernanda, que escolheu o número 6. O observador destaca que Giovanna parecia confiante, dando pulinhos em direção à cama como se já soubesse o resultado. E, de fato, ela acertou e conquistou a liderança.

Além disso, o internauta mostra que Fernanda teria visto a placa na cama e indicado o número para Giovanna, fazendo gestos com as mãos e mostrando sua camiseta. Ele ainda compartilhou um vídeo onde Raquele comenta sobre Fernanda ter dito que “queria ter falado pra ela que era o número 6”. Por fim, o internauta sugere que Giovanna já tinha visto a plaquinha na cama antes mesmo do início da prova.

Essas teorias levantadas por um internauta geraram um debate intenso nas redes sociais, com muitos fãs do programa questionando a ética da participante e exigindo uma investigação mais detalhada sobre o ocorrido. A polêmica está lançada e o desenrolar dessa história certamente continuará sendo acompanhado de perto pelos espectadores do BBB 24.

Vamos lá! Separei uns vídeos relacionados à suposta manipulação da prova do líder. Parte 1: Vídeo da câmera do PPV onde mostra exclusivamente os participantes da prova. Segue o fio. 🧶 #BBB24 pic.twitter.com/97msLD5NkU — Pedroᶜʳᶠ 🚗 (@pedrovitorandr1) March 15, 2024

Fonte: O Tempo