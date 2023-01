SEC lança edital para uso gratuito do Teatro Amazonas

Representando uma porta de entrada para a realização de eventos de incentivo, valorização e difusão cultural e manifestações artísticas no Amazonas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, publicou o edital nº 01/2023 de Credenciamento Público para Autorização Gratuita de Uso do Teatro Amazonas para Realização de Eventos Culturais no Ano de 2023. O edital está disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Após encerrado o período de consulta pública, finalizado na segunda-feira (02/01), o edital inicia o período de recebimento das propostas. Serão disponibilizadas 25 datas, sendo que, o primeiro lote de propostas para eventos a serem realizados entre os meses de junho e agosto, devem ser inscritas até o dia 5 de fevereiro. O segundo lote, para eventos realizados de setembro a novembro, o período de inscrição será do dia 24 de abril a 25 de maio.

Incentivo

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o objetivo é incentivar que produtores culturais e a classe artística apresentem propostas para o calendário de eventos no Teatro Amazonas e permitir que o público participe.

“Além da programação dos Corpos Artísticos do estado, abrimos mais esta janela de oportunidade para que os artistas, pessoas físicas e jurídicas possam apresentar seus projetos e, assim, fomentar a indústria cultural, gerando emprego e renda”, avalia o secretário. “Com a entrada gratuita ou a preços populares, o público tem acesso a um espaço que é nosso, prestigiando uma programação cultural”, acrescenta.

Propostas e avaliações

Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, instituições, produtores, artistas locais e nacionais com propostas de eventos e espetáculos nas modalidades de audiovisual, teatro, dança, circo, música entre outras.

Os interessados devem cumprir os prazos estabelecidos e preencher todos os itens obrigatórios no site. O edital completo pode ser conferido diretamente no link https://bit.ly/editalusogratuitoTA.

As propostas serão analisadas pela Comissão de Habilitação, formada por servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Comissão de Curadoria, composta por artistas renomados, nomeados por Portaria, pelo gestor da pasta.

Após a realização da curadoria em cada lote, haverá a publicação das propostas classificadas no Portal da Cultura. O resultado dos aprovados, no primeiro lote, será divulgado no dia 21 de março e, do segundo lote, no dia 24 de junho.