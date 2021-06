Seinfra intensifica obra no sistema viário de Rio Preto da Eva

Novo sistema viário facilitará o escoamento da produção de laranja do município

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está avançando com a obra no sistema viário do município de Rio Preto da Eva. A obra apresenta o percentual de 70% de execução e tem previsão de término para julho deste ano.

O investimento, no valor de R$ 4.997.305,36, corresponde aos serviços de drenagem, terraplenagem, regularização do subleito, sub-base, base e pavimentação em 8,61 quilômetros da malha viária.

A obra contempla 40 vias: avenida Sulivan Portela, rua José Pedro Vasconcelos, rua Sebastião Portela da Cunha, rua Jesus Evangelista de Souza, rua Benedito Félix da Silva, rua José Campos de Almeida, rua Raimundo Alves de Souza, rua Manoel Bezerra de Souza, rua Luiz Alberto Carvalho Castelo, rua Roseth Palheta de Souza, rua Marcelino Vieira Marinho, rua Luciano Batista Martins, rua Raimundo José de Souza, rua Manoel José de Souza, rua 1 º de Janeiro, rua 25 de Dezembro, rua 15 de Novembro, rua 21 de Abril, rua 1 º de Maio, rua 12 de Outubro, rua 20 de Agosto, rua Manoel Romão da Silva, rua Carlos Mesquita, rua Domingos de Andrade, rua Lopes Braga, rua Lourenço Melo, rua Plácido Serrano, rua Rodrigo Costa, rua Tavares Bastos, rua Vicente Reis, rua Castro Alves, rua Gonçalves Dias, rua Costa Azevedo, rua Barbosa Rodrigues, rua Caetano Cabral, rua Alfredo de Sá, rua Alexandre Amorim, rua Adolfo Lisboa, rua Vinte e Três e avenida Pedro Monteiro Maia.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, o novo sistema viário é importante para o escoamento da produção de laranja do município. “Essa obra realizada pelo Governo do Amazonas representa o compromisso do governador Wilson Lima com a população do interior em promover o desenvolvimento socioeconômico em todo o nosso estado”.

Situado na calha do Médio Amazonas, o município de Rio Preto da Eva conta com uma população de 33.347 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2020.