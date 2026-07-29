Seis municípios do Amazonas serão atendidos pela Justiça Itinerante durante o mês de agosto

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizará, por meio da Justiça Itinerante, atendimentos em seis municípios do Amazonas ao longo do mês de agosto. A iniciativa, organizada pela Corregedoria Regional do TRT-11, busca ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça do Trabalho em localidades distantes das sedes das Varas do Trabalho.

Durante a ação, equipes do TRT-11 prestarão orientações sobre direitos trabalhistas, esclarecerão dúvidas, consultarão processos em andamento, receberão reclamações trabalhistas e realizarão atermações, permitindo o ingresso de ações sem a necessidade de advogado.





Os atendimentos ocorrerão das 7h30 às 14h30. Para ser atendido, é necessário apresentar CPF, Carteira de Trabalho (CTPS), documento de identidade (RG) e o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), que pode ser substituído pelo número do PIS/PASEP. Não é necessário agendamento prévio.

Confira a programação no Amazonas:

Urucurituba

Atendimento: 04/08/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Itacoatiara

Novo Airão

Atendimento: 12 e 13/08/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Iranduba

Atendimento: 14 e 15/08/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Autazes

Atendimento: 25 e 26/08/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Careiro Castanho

Atendimento: 27 e 28/08/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Careiro da Várzea

Atendimento: 28 e 29/08/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru