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Seis municípios do Amazonas serão atendidos pela Justiça Itinerante durante o mês de agosto

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Redação 5
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Foto: William Rezende/Reprodução

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizará, por meio da Justiça Itinerante, atendimentos em seis municípios do Amazonas ao longo do mês de agosto. A iniciativa, organizada pela Corregedoria Regional do TRT-11, busca ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça do Trabalho em localidades distantes das sedes das Varas do Trabalho.

Durante a ação, equipes do TRT-11 prestarão orientações sobre direitos trabalhistas, esclarecerão dúvidas, consultarão processos em andamento, receberão reclamações trabalhistas e realizarão atermações, permitindo o ingresso de ações sem a necessidade de advogado.


Os atendimentos ocorrerão das 7h30 às 14h30. Para ser atendido, é necessário apresentar CPF, Carteira de Trabalho (CTPS), documento de identidade (RG) e o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), que pode ser substituído pelo número do PIS/PASEP. Não é necessário agendamento prévio.

Confira a programação no Amazonas:
Urucurituba
Atendimento: 04/08/2026
Local: Fórum de Justiça
Unidade responsável: Vara do Trabalho de Itacoatiara

Novo Airão
Atendimento: 12 e 13/08/2026
Local: Fórum de Justiça
Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Iranduba
Atendimento: 14 e 15/08/2026
Local: Fórum de Justiça
Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Autazes
Atendimento: 25 e 26/08/2026
Local: Fórum de Justiça
Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Careiro Castanho
Atendimento: 27 e 28/08/2026
Local: Fórum de Justiça
Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Careiro da Várzea
Atendimento: 28 e 29/08/2026
Local: Fórum de Justiça
Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

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