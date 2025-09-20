Seminf resgata memória da cidade com revitalização da histórica praça dos Remédios

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança nas obras de revitalização da praça dos Remédios, um dos marcos históricos mais importantes da capital, localizada no Centro. O espaço está sendo totalmente requalificado para preservar sua identidade cultural e, ao mesmo tempo, oferecer mais conforto e segurança à população.





As obras já contemplaram a recolocação das pedras portuguesas, a reconstrução dos oito pilares ornamentais, a limpeza da rede de drenagem, poda de árvores e aterro do canteiro central, que em breve receberá novo paisagismo. Nesta fase, as equipes atuam na recuperação do meio-fio, das calçadas, na revitalização de 52 bancos e na modernização da iluminação pública.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, destacou a importância simbólica da obra, que vai muito além da infraestrutura.

“Revitalizar a praça dos Remédios é devolver um pedaço da nossa história para os manauaras. Esse espaço guarda memórias de gerações e é um ponto de encontro entre quem vive aqui e quem chega do interior. A determinação do prefeito David Almeida é resgatar o valor cultural e, ao mesmo tempo, garantir que esse cartão-postal seja mais bonito, seguro e acolhedor para todos”, afirmou Renato Junior.

Frequentador assíduo, o agricultor José Vasconcelos, 66 anos, emocionou-se ao ver a praça ganhando nova vida. “Essa área é o coração de Manaus. Todos passam por aqui. Quando chego do interior e subo a rua, me deparar com essa reforma bonita é muito bom. É um orgulho ver a prefeitura cuidando desse pedaço da nossa cidade”, contou o agricultor.

Com a revitalização da praça dos Remédios, a Prefeitura de Manaus reafirma o compromisso de valorizar o centro histórico, resgatando a memória da cidade e proporcionando espaços de convivência dignos para moradores, visitantes e trabalhadores.