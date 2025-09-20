Deputados se ‘dizem covardes’ por terem votado a favor da PEC da Blindagem

Deputados com Hugo Motta, comemorando aprovação da 'PEC da Bandidagem" - foto: recorte/Câmara

Silvye Alves (União-GO), Merlong Solano (PT-PI) e Pedro Campos (PSB-PE) fizeram publicações após pressão nas redes sociais. Deputada diz que sofreu ameaças de ‘pessoas influentes’ do Congresso e foi ‘covarde’


Deputados utilizaram as redes sociais nesta semana para pedir desculpa a eleitores pelos votos a favor da chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem ou, porpolarmente apelidada de ‘PEC da Bandidagem’, que busca proteger parlamentares contra a abertura de processos penais no Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto foi aprovado pela Câmara em dois turnos: 353 a 134 votos no primeiro, e 344 a 133 no segundo. Com isso, a proposta seguiu para análise do Senado, onde deve enfrentar resistências (entenda a PEC da Blindagem).

Covarde

No Instagram, a deputada Silvye Alves (União Brasil-GO) afirmou que o voto a favor do texto foi um “erro gravíssimo”. Sem citar nomes, ela disse que “pessoas influentes do Congresso” ameaçaram retaliá-la caso votasse contra a proposta.

Deputado Merlong Solano assumiu a vaga de Assis Carvalho nesta quarta-feira (8) — Foto: Arquivo Pessoal/Merlong Solano

“Eu vim aqui, humildemente, pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo na última terça-feira (16). Eu fui contra tudo que eu defendo, tudo que eu acredito. […] Eu já sabia que a direita, a extrema-direita e o centro votariam a favor dessa PEC”, afirmou.

“Comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso, se é que vocês me entendem. Ligaram dizendo que, [com] a votação contra, eu sofreria retaliações […]. Eu fui covarde e cedi à pressão, por volta de quase 23h, eu mudei meu voto […]. Eu quero pedir perdão”, completou Silvye Alves.

‘Grave equívoco’, diz deputado do PT

Merlong Solano (PT-PI) foi outro que usou as redes sociais para tentar se justificar e pedir desculpas pelo voto a favor da PEC da Blindagem.

O petista publicou uma nota em que classifica a posição como “grave equívoco” e pediu desculpas ao povo do Piauí e, “em especial, ao Partido dos Trabalhadores”.

Merlong disse que o seu voto foi uma tentativa de “preservar o diálogo” entre o PT e a presidência da Câmara, atualmente ocupada por Hugo Motta (Republicanos-PB).

A deputada Silvye Alves gravou vídeo para explicar voto a favor da PEC da Blindagem e pediu perdão — Foto: Reprodução/Instagram

“Meu objetivo era ajudar a impedir o avanço da anistia e viabilizar a votação de pautas importantes para o povo brasileiro, como a isenção do Imposto de Renda, a MP do Gás do Povo, a taxação das casas de apostas e dos super-ricos, além do Plano Nacional de Educação”, disse.

Apesar desse movimento que o deputado diz ter realizado, no dia seguinte à votação da PEC da Blindagem, a Câmara aprovou regime de urgência para o projeto que anistia condenados pelo 8 de Janeiro, e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF.

“Esse esforço não surtiu efeito. O acordo político foi rompido e a votação da PEC ocorreu sob sérias irregularidades, incluindo a reintrodução do voto secreto no texto”, reconheceu Merlong.

O petista afirmou que, após a conclusão da aprovação da PEC da Blindagem, assinou um mandado de segurança apresentado ao STF para anular a votação da proposta pela Câmara.

Não foi ‘melhor caminho’, diz irmão do prefeito do Recife

O deputado Pedro Campos, irmão do prefeito do Recife (PE), também justificou o voto pró-blindagem de parlamentares — Foto: Reprodução/Instagram

